Kreis Lörrach Kurs für neue Babysitter

Kreis Lörrach. Schüler ab 14 Jahren, die Freude am Umgang mit kleinen Kindern haben, sind eingeladen zum Babysitterkurs des Kinderschutzbunds, Ortsverband Schopfheim. An vier Abenden erfahren sie etwas über den Umgang mit Kindern in verschiedenen Entwicklungsstufen, Krankheiten, Unfallgefahren, Erste Hilfe, Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten und Babysitter- Rechte und Pflichten. Am 13., 20. und 27. November und am 4. Dezember treffen sich Interessierte jeweils von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen des Kinderschutzbundes, Wehrer Straße 5 in Schopfheim. Anmeldungen sind möglich unter Tel. 07622 / 6 39 29 oder per E-Mail an info@kinderschutzbund-schopfheim.de.