Kreis Lörrach: Lärm und schwere Unfälle vermeiden

Eine Bürgerinitiative im Ort bemüht sich seit genau 15 Jahren, dass die Anwohner vor Lärm durch laute Motoren, insbesondere durch Motorradfahrer, besser geschützt werden. Jetzt gibt es endlich Tempolimits: An Wochenenden und Feiertagen in der Saison bis Anfang Oktober gilt innerorts ab sofort Tempo 30. Am Ortsausgang wird nun Tempo 50 mit Überholverbot vor den Haarnadelkurven eingeführt. Ferner gilt bis in eine Entfernung von 300 Metern zum letzten Haus Tempo 70. „Das sind aufgrund der Topografie 1300 Straßenmeter“, verdeutlichte Doris Munzig, Fachbereichsleiterin Verkehr aus Lörrach. Sie erinnerte bei der Vorstellung der Maßnahmen daran, dass Aktionen wie Lärmdisplays oder Polizeikontrollen nicht die gewünschte Wirkung gezeigt hätten.

Ein Zeichen setzen

Einleitend hatte Verkehrsdezernent Ulrich Hoehler betont: „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir Maßnahmen finden, was in vielen Jahren und Jahrzehnten nicht geregelt werden konnte.“ Ihm sei es „ein wichtiges Anliegen, Motorradlärm zu verhindern“, so Höhler.