Kreis Lörrach Landratsamt im Krisenmodus

Auch die Betreuung ist ein großes Thema: Während die UMA in der Unterkunft in Schönau von kreiseigenen Kräften versorgt und betreut würden, stehe der Kreis nun mit einem Träger in Verhandlung, der besagte Aufgabe in Rheinfelden übernehmen soll. Dort ist die Sporthalle der Gewerbeschule in Rheinfelden ein vorläufiges Zuhause für UMA. Auch die Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge nähern sich der Vollbelegung.