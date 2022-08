Kreis Lörrach Lauter Ruf nach Fristverlängerung

Börse in Frankfurt Dax gleicht Verluste wieder aus

Eine rekordhohe Inflation in der Eurozone hat die angekratzten Nerven vieler Investoren am Mittwoch nicht gerade beruhigt. So rutschte der freundlich gestartete Dax zeitweise mit mehr als einem Prozent ins Minus, nachdem die Inflation in der Eurozone im August auf 9,1 Prozent beziffert worden war.