Kreis Lörrach Leben lernen in Gemeinschaft

Angetrieben von Staatshilfen Dow-Jones-Index erstmals über 30.000 Punkten

Die Corona-Krise schickt die Börsen auf eine Achterbahnfahrt. Immer wieder sind die Aktienkurse an wichtigen Handelsplätzen abgestürzt. Jetzt rappeln sie sich wieder in ganz neue Höhen auf - allen voran sind die Kurse an der New Yorker Wall Street.