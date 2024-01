Kreis Lörrach: Lehrer unterstützen und entlasten

Widersprechen will die GEW Schleicher jedoch in seiner „pauschalen und nach ihrer Ansicht haltlosen Schelte“. Viele Lehrkräfte beklagten, dass sie überlastet seien. Doch anstatt, wie Schleicher, die verbale Keule auszupacken und mit dem Verweis auf die gute Bezahlung Unverständnis für die Überlastung zu äußern, bräuchte es genau das Gegenteil, so Hanke. „Die Lehrkräfte müssen in ihrer Überlastung endlich ernst genommen werden und brauchen dringend Unterstützung und Entlastung“, fordert die Vorsitzende. Das Anforderungsprofil und die Aufgabenfülle seien in den vergangenen 20 Jahren massiv gestiegen, macht Hanke deutlich.