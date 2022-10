Kreis Lörrach Leuchtturm in der Prävention

Stiftungsgründer Hans Schöpflin erinnerte an Meilensteine der Entwicklung des Zentrums als Antwort auf den Drogentod seines Sohnes. „Wir dürfen nicht erst reagieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern müssen Prävention betreiben.“ So habe man in enger Kooperation mit dem Landesverband für Prävention und Rehabilitation konstruktive Aufbauarbeit in die Wege geleitet.

„Wir bleiben nicht stehen“, versprach Schöpflin unter Hinweis auf neue Projekte, für die man sich als Geburtshelfer sehe: zum Beispiel der Kampf gegen sogenannte Internet-Nutzungsstörungen – bis hin zum exzessiven Shopping. Der „Frau der ersten Stunde“, Heidi Kuttler, dankte der Stiftungsgründer für engagierten Einsatz, ebenso dem heutigen Geschäftsführer Peter Eichin.

Die Rolle der Stiftung als Brückenbauer skizzierte der Geschäftsführende Vorstand Tim Göbel. Er sieht sowohl die pragmatisch-rationale Seite bei der Umsetzung von Projekten als auch die emotionale Komponente in der Begegnung und Arbeit mit gefährdeten Kindern und Jugendlichen.

Lob für Modellprojekt

Als Vertreterin des Bundesgesundheitsministeriums nannte Ulrike Brabeck die Schöpflin-Stiftung ein „Modellprojekt und Markenzeichen“. Der Bund sei „sehr an HaLT interessiert“ und werde die Projekte weiterhin finanziell unterstützen. Brabeck würdigte die leidenschaftliche Arbeit der Stiftung innerhalb bundesweiter Netzwerke.

Landrätin Marion Dammann sieht in der Schöpflin-Stiftung ein „Geschenk für den Landkreis“, der dadurch in höchstem Maße bereichert werde. „Prävention ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf“, lobte die Kreischefin die ganzheitliche Betreuung und die Tatsache, dass die engagierten Fachkräfte stets auf Augenhöhe mit den Betroffenen arbeiten, niemals aber mit erhobenem Zeigefinger. Weitsicht, Tatkraft und Innovation seien herausragende Merkmale der segensreichen Arbeit.

„Großartige Leistung“

„Wir sind stolz auf die Brombacher Ausstrahlung“, beschrieb Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz das Empfinden der Stadt bei der Würdigung „dieser großartigen Leistung“, von der viele Jugendliche profitierten. Lutz erinnerte an frühere Zeiten, etwa an das Schreckensjahr, als es im Landkreis 22 Drogentote gab. Die enge und vertrauensvolle Kooperation der Villa Schöpflin mit der Polizei unterstrich der Lörracher Revierleiter Andreas Nagy auch im Namen seines Vorgängers Wolfgang Grethler. Nagy sprach von einem „komplett neuen Level“, der in den vergangenen Jahren für den Umgang mit der Droge Alkohol geschaffen und in der Prävention mit Erfolg umgesetzt wurde. Der Villa Schöpflin bescheinigte der Polizeichef den Aufbau eines gut funktionierenden Netzwerks.