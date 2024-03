Kreis Lörrach: Liberale starten ins Rennen um Sitze

In Abwesenheit des verhinderten Vorsitzenden des FDP-Kreisverbands Lörrach, Christoph Hoffmann, hat sein Stellvertreter Matthias Koesler am Dienstagabend in der Brauerei Lasser diverse Parteimitglieder aus den neun Wahlkreisen begrüßt, welche am 9. Juni für die Liberalen in den Kreistag einziehen wollen und sich an diesem Abend vorstellten.