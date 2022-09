Kreis Lörrach Lob für Werke aus Holz

Den frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen gratulierte der Kreishandwerksmeister zur bestandenen Prüfung, die sie kürzlich in Schopfheim ablegten. „Ihr könnt stolz sein auf die von euch geschaffenen Werke, die ihr mit viel Schweiß und Herzblut erarbeitet habt.“

Die Gesellenbriefe gibt es im Rahmen der Feiersprechungsfeier am Dienstag, 25. Oktober, in Eimeldingen. Darauf freuen sich 19 der insgesamt 24 angetretenen jungen Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet, die die Prüfung bestanden haben. Als Prüfungsbester wird Florian Bernstein geehrt, der seine Lehre im elterlichen Betrieb in Lörrach absolviert hat.

Dem Prüfungsteam unter Leitung von Nico Ranz, den Ausbildern, den Lehrern an der Gewerbeschule und den Eltern der Prüflinge dankte der Kreishandwerksmeister für ihr großes Engagement.

In einem rollierenden System wird die Berufsorientierungsmesse in den kommenden Jahren jeweils an einer anderen Gewerbeschule im Landkreis stattfinden: das nächste Mal am 16. und 17. September 2023 in Rheinfelden, dann wieder am 21. und 22. September 2024 in Schopfheim.