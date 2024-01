Kreis Lörrach: Mammutaufgabe für die Verwaltung

In der Buchenbrandhalle in Schönau, die bis Ende September als Unterkunft genutzt wird, finden bis zu 100 Minderjährige ein Dach über dem Kopf, ebensoviele sind es in der Gewerbehalle Maulburg, 60 in der Kreissporthalle Rheinfelden, die durch eine Unterkunft in Eimeldingen ersetzt werden soll, und 30 in einem Lörracher Hotel. Zudem gibt es sechs Plätze in Lörracher Wohnungen und neun in einer Jugendhilfeeinrichtung in Aitern. Die Betreuung erfolgt vorwiegend über das Sachgebiet Sozialpädagogische Familienhilfe und weiteres Personal des Fachbereichs Jugend & Familie. Derweil leistet die Caritas Unterstützung.