Kreis Lörrach Mehr Biogasanlagen

Die FDP-Fraktion habe in den parlamentarischen Beratungen über den Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums wichtige Verbesserungen erreicht, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Die Erhöhung des Sicherheitszuschlags von sechs auf neun Cent pro kWh sowie die Beschränkung der Abschöpfung auf Anlagen mit einem MW Bemessungsleistung sind wichtige Signale, dass Biogas-Anlagen auch in Zukunft wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden können“, wird Hoffmann zitiert.

Das Wirtschaftsministerium hatte zunächst vorgeschlagen, alle Anlagen mit einer installierten Leistung ab einem MW einzubeziehen. Dadurch wären ausgerechnet die kleinen Biogas-Anlagen in finanzielle Schwierigkeiten geraten, die durch ihren flexiblen Betrieb einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisteten, heißt es weiter. „Dass sich der Einsatz der FDP-Fraktion gelohnt hat, freut mich ganz besonders für die Betreiber der Biogas-Anlagen in Südbaden, die nun in eine deutlich bessere wirtschaftliche Zukunft blicken, als nach dem Gesetzentwurf befürchtet“, sagte Hoffmann. Er gehe davon aus, dass Biogas-Anlagen in einem System mit vielen Erneuerbaren Energien eine zunehmend wichtige Rolle spielen, um die Versorgung auch dann sicherzustellen, wenn wenig Strom aus Wind und Sonne produziert wird.