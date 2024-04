Kreis Lörrach: Mehr Lohn, mehr Freizeit und mehr Sicherheit

Drei Kernversprechen

Motto in diesem Jahr: „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Damit nennen die Organisatoren die drei Kernversprechen der Gewerkschaften und wollen Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft geben. Alle drei Ziele seien am besten mit starken Tarifverträgen zu erreichen. „Mit der bundesweiten Kampagne „Eintreten für die Tarifwende“ wollen die Gewerkschaften zugleich für mehr Tarifbindung werben. Die Lösung für die aktuellen Herausforderungen liege im Miteinander und nicht in Hass und Spaltung. Die DGB-Gewerkschaften wollen die Demokratie verteidigen – in den Betrieben, an den Werkbänken und Schreibtischen und auf der Straße und auch am 1. Mai.

Für die Demokratie

Klar sei: Die Rassisten und Rechtspopulisten vertreten nicht die Interessen der Beschäftigten. Gute Löhne, sichere Arbeit, Arbeitnehmerrechte, bezahlbare Wohnungen, gute Bildung und Sicherheit im Alter – von der AfD hätten Beschäftigte nichts zu erwarten, heißt es weiter. „Wir sagen: Wählt Zukunft, wählt demokratisch“, erklärt Jan Wieczorek (DGB).