Kreis Lörrach Mehr Qualität im Bahnverkehr

Strategische Bedeutung

Der 15-Minuten-Takt zwischen Basel Badischer Bahnhof und Lörrach ist auf Schweizer Seite als eines von insgesamt drei grenzüberschreitenden Projekten in den Ausbauschritt 2035 des strategischen Entwicklungsprogramms „Eisenbahninfrastruktur“ aufgenommen worden. Ziel allen Bemühens ist es, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln.

Verbesserungen werden auch für das Kandertal angestrebt. Die künftige Siedlungsentwicklung, so heißt es, rechtfertige auch im Hinblick auf die bekannten Klimaschutzziele eine S-Bahn-Konzeption.

Buszufahrten optimieren

Wichtig wäre es allerdings, dass bereits in den Jahren vor Inbetriebnahme der beschriebenen ersten Stufe das Buskonzept sowie die Buszufahrten aus den Nebentälern optimiert werden.

Der Landkreis Lörrach, so argumentiert die Politik, sei gut beraten, an dem Projekt Regio-S-Bahn unbedingt festzuhalten und höhere Priorität zu erreichen. Raumkonzept, Verkehrs- und Machbarkeitsstudie der Kandertal-S-Bahn (neue Linie S 7) sind in Arbeit. Vorgesehen sind ein Anschluss an die Rheintalbahn über die Weiche in Haltingen und eine stündliche Anbindung von Basel mit stündlicher Verlängerung der bestehenden Linie S 5.

Umweltfreundlich mobil

Landrätin Dammann freute sich unlängst über den Zuschuss des Landes: „Es ist ein zentrales Ziel des Landkreises Lörrach, ein zukunftsorientiertes, bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot sicherzustellen. Die geförderten Machbarkeitsstudien werden uns bei der Entscheidungsfindung sicherlich einen großen Schritt weiterbringen.“

Optimismus herrscht hinsichtlich einer möglichen Reaktivierung der Wehratalbahn. Bereits 2005 hatte der Wehrer Gemeinderat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Strecke Bad Säckingen – Wehr – Schopfheim wieder in Betrieb zu nehmen.

In Bad Säckingen soll ein Anschluss an die Hochrheinbahn realisiert werden, in Schopfheim an die Garten- und Wiesentalbahn. Ins Auge gefasst wird ein 60-Minuten-Takt bei hohem Nachfragepotential.

Haushalt und Werbung

Ohne Diskussion genehmigte die Verbandsversammlung das Ergebnis der Jahresrechnung 2021. Der Finanzhaushalt sieht im Bereich der Investitionstätigkeit Einzahlungen in Höhe von rund 119 000 Euro und Auszahlungen in Höhe von knapp 91 000 Euro vor. Die Bilanz in Aktiva und Passiva liegt bei rund 162 000 Euro.

Außerdem genehmigte die Versammlung einstimmig die Erstellung eines Online-Auftritts für das Projekt Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn sowie den Zweckverband, verknüpft mit einer zentralen E-Mail-Adresse.