Siegfried Burkart berichtete kürzlich mit einem Bildvortrag bei den Herbstzeitlosen (VHS) in Weil am Rhein von seinen Radreisen ans Nordkap sowie in diesem Jahr an den südwestlichsten Punkt Europas, nach Sagres. Anstelle von Eintritt wurde für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ gesammelt; so kam eine erfreuliche Summe von 350 Euro zusammen. Insgesamt 4471 Kilometer und 27 996 bewältigte Burkart im Fahrradsattel auf dem Weg ans Nordkap. Am Ende der Reise zum südwestlichsten Punkt Europas in Sagres standen 3381 Kilometer, dazu 21000 Höhenmeter, auf dem Tacho. Foto: zVg/Siegfried Burkart