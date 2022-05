Kreis Lörrach Mit Geschick und Begeisterung dabei

Der Girls Day, in manchen Landesteilen auch Zukunftstag genannt, ist dazu gedacht, Mädchen einen Einblick in männlich dominierte Berufsfelder zu geben. Die DHBW Lörrach beteiligt sich seit Jahren an diesem Zukunftstag und fokussiert dabei naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen ab vierzehn Jahren, die einen Einblick in die technischen Studiengänge und in den Beruf der Ingenieurin bekommen wollen.

Im Gespräch mit Frauke Steinhagen und drei Studentinnen aus der Elektrotechnik erfuhren die Teilnehmerinnen, wie positiv und spannend es ist, gerade auch als Frau in der Technik zu arbeiten. Außerdem bekamen die Schülerinnen einen Einblick in das duale Studium, die verschiedenen technischen Studiengänge und einen Rundgang über den DHBW-Campus an der Hangstraße.