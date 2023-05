Kreis Lörrach Mit Training vorbeugen

Die Kreisverkehrswacht Lörrach bietet beispielsweise Pedelec-Trainings an, um den Benutzern dieser Räder mehr Sicherheit beim Fahren zu vermitteln und die Verkehrsregeln zu vertiefen. Vorsitzender Siegfried Kukuk verdeutlichte anhand der Unfallzahlen, wie wichtig die Präventionsarbeit gerade in diesem Bereich sei. Denn es kamen im Jahr 2022 in Baden-Württemberg 75 Radfahrer ums Leben, von denen 50 ein Pedelec nutzten. Erschreckend sei darüber hinaus die Tatsache, dass die Hälfte der Getöteten keinen Fahrradhelm trug, sagte Kukuk.