Kreis Lörrach Mit Trotzdem-Haltung zum Erfolg

Kreis Lörrach. Zu einem Fest der Freiheit gestaltete sich die diesjährige Abschlussfeier für viele der ebenso farbenfroh wie elegant gekleideten Abiturientinnen und Abiturienten der Kaufmännischen Schule Lörrach, die zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in der Wiesentalhalle in Höllstein zu einem klassischen Abiball zusammenkamen. Und dies, obwohl lange nicht klar war, ob er überhaupt würde stattfinden können. Und so wurde es der Schlussakt des Jahrgangs, der, wie Schulleiter Andreas Thomann betonte, am stärksten durch die Pandemie beeinträchtigt war: „Dennoch und trotzdem haben Sie es geschafft.“ Und so gab es auch dieses Jahr wieder eine Bestleistung mit der Note 1,0 und neben vielen Sonderpreisen 13 Schulpreise und zehnmal Lob bei einem Gesamtschnitt von 2,6.

„Sie sind ein Jahrgang, wie ich ihn in 30 Dienstjahren nicht erlebt habe“, fasste Andreas Thomann rückblickend zusammen. „Derjenige, der am meisten zu kämpfen hatte. Dennoch und trotzdem sind Sie ans Ziel gelangt.“ Thomann nahm dabei eine durchaus selbstkritische Haltung ein. Er sei in den letzten Jahren nicht immer sicher gewesen, ob die Schule den optimalen Rahmen für die Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler bieten kann. Lernen ist ein sozialer Akt – das wurde so deutlich wie nie. Und ohne die Unterstützung der Eltern wäre gar nichts gegangen. Sie dürfen daher alle zusammen wirklich stolz sein auf das, was Sie erreicht haben!“