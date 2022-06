Kreis Lörrach Musiker betreten Neuland

Nico Wolbert spielt Schlagzeug in mehreren, teilweise selbst gegründeten Jazz-Formationen, darunter die Big Band der HfM Karlsruhe. In der Spielzeit 2016/2017 war er Schlagzeugpraktikant im Staatsorchester Rheinische Philharmonie Koblenz. In der Spielzeit 2017/2018 war Nico Wolbert Schlagzeugpraktikant im SWR-Symphonieorchester Stuttgart. Während der Spielzeit 2018/2019 war er als Schlagzeuger bei den Essener Philharmonikern angestellt. Seit 2015 wirkt er als Musiker bei Produktionen am Badischen Staatstheater Karlsruhe und am Theater Pforzheim mit. Weitere Engagements führten ihn an viele Konzert- und Opernhäuser Deutschlands, darunter das Theater Koblenz, die Staatsoper Stuttgart, das SWR-Symphonieorchester, das Stuttgarter Kammerorchester, das Theater Freiburg und das Festspielhaus Baden-Baden. Konzerttermine: 3. Juli, 18 Uhr, Sparkasse Lörrach; 9. Juli, 19.30 Uhr, Evangelische Pauluskirche Badenweiler; 10. Juli, 19 Uhr, Stadthalle Wehr; Karten für das Lörracher Konzert gibt es auch in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.