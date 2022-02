Kreis Lörrach Nachfolger für die Praxis fehlen oft

Von Adrian Steineck

Kreis Lörrach. In der Studie haben 32 von 152 Hausärzten angegeben, in den nächsten fünf Jahren ihre Praxis aufgeben zu wollen. Ein Nachfolger war aber lediglich in fünf Fällen in Aussicht (siehe Infokasten). Handlungsbedarf ist also vorhanden, da waren sich die Teilnehmer in einem Video-Pressegespräch des Landkreises einig.