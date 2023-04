Kreis Lörrach Nachhaltige Ideen der chemischen Industrie

Zum Abschluss der Führung folgte noch ein kleiner Gang am Rhein entlang über das Gelände, bevor die Delegation von der Werksmusik unter anderem mit dem „Badnerlied“ empfangen wurde. „Passend“, befand der Ministerpräsident.

Einige der Teilnehmer bei Energiedienst Foto: Alexandra Günzschel

Wasserkraft mit Tradition

Weitergehende Informationen über Maßnahmen im Landkreis Lörrach im Rahmen des Projekts „Wärmeverbund Hochrhein - Wiesental“ gab es danach am Standort von Energiedienst. Evonik-Standortleiter Hermann Becker verwies dort unter anderem auf den Bau des ersten Flusswasserkraftwerks in Rheinfelden vor 125 Jahren. „Grüner Strom war schon damals der Garant für den wirtschaftlichen Erfolg der hiesigen Industrie. Nun wiederholt sich die Geschichte, wenn wir gemeinsam die nächsten Schritte in Richtung grüner Wasserstoff mit erneuerbar erzeugtem Strom gehen“, blickte er optimistisch nach vorn.

Eine Einschätzung, die auch andere Redner wie Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Paul Kempf vom Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis sowie Bürgermeister Rudolf Koger aus Weil am Rhein teilten.

Über den Bürgerempfang und den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Rheinfelden werden wir noch berichten.