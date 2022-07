Kreis Lörrach Nächste Generation in Konfliktlösung einbeziehen

Sofie Lilli Stoffel ist Non-Resident Fellow am Global Public Policy Institute (GPPi), wo sie bis Juni 2022 zu Frieden und Sicherheit sowie humanitärer Hilfe arbeitete. In den nächsten zwei Jahren wird sie sich als McCloy Fellow an der Harvard Kennedy School weiter ihrem Themenschwerpunkt widmen, wie ein intergenerationeller Ansatz zur nachhaltigen Befriedung von Konflikten beitragen kann. In ihrem Studium an der Maastricht University und der Australian National University fokussierte sie sich auf Außen- und Sicherheitspolitik mit besonderem Merkmal auf die Rollen von Kindern und gesellschaftlichen Traumata in Konflikten. Am GPPi arbeitete sie zuletzt unter anderem an Projekten zur Finanzierung von Krisenprävention und zum Schutz von Zivilisten in den ehemals vom IS besetzten Gebieten im Irak.