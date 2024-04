Kreis Lörrach: Naturschützer suchen Mitwirkende im Kreis Lörrach

500 Namen umfasst die Liste der Passivmitglieder der BUND-Ortsgruppe Lörrach-Weil. Dennoch ist die Zahl der Aktiven überschaubar, weshalb weitere Interessierte gefragt sind, die bei den zahlreichen Aktionen mit anpacken. So beim Heuen auf den Magerwiesen am Tüllinger Berg, am Blumenmarkt in Lörrach oder zum Abgeben von Stellungnahmen zu Bauvorhaben. Deshalb veranstaltet die Ortsgruppe am Montag, 15. April, einen Interessierten-Treffen im Nellie Nashorn in Lörrach.