Kreis Lörrach Neue Möglichkeiten in der Medizin

Los geht es bereits am Mittwoch, 15. Februar, 19 Uhr, mit einer Präsenzveranstaltung für ein interessiertes Fach- und Laienpublikum. Zunächst wird an diesem Abend Natalie Garzorz-Stark aus Freiburg über neue Möglichkeiten der Diagnostik in der Dermatologie berichten. Danach gibt Volker Möckel, Organisator des BioValley-Treffpunkts, einen Einblick in die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im medizinischen Kontext.

„Es geht um Wissenstransfer“, verdeutlicht Ina Krauß vom WFL-Projektmanagement den Hintergrund der Reihe, die seit mittlerweile 22 Jahren erfolgreich durchgeführt wird. Sie und Möckel freuen sich, dass die Veranstaltungen jetzt wieder in Präsenz stattfinden können. Das sei zum einen gut für den Austausch, zum anderen könne so für das Innocel Innovations-Center in Lörrach mit seinen schönen Räumen geworben werden. Die Veranstaltungsreihe habe schon zu vielen Kontakten und Kooperationen beigetragen.