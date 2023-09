Kreis Lörrach Neue Wege für besseres Verständnis

Im engen Schulterschluss aller Akteure wurde ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt - von Infoabenden über Theatervorstellungen bis hin zu Führungen in den Einrichtungen. Eingeladen sind alle, die selbst eine beginnende Demenz haben, einen Betroffenen pflegen oder sich aus anderen Gründen für das sensible Thema interessieren.

Auftakt mit Comedy

Den Auftakt bildete am vergangenen Dienstag eine Comedy-Zaubershow in Schopfheim mit Clown Pat. Vorträge, Aufführungen und Diskussionsrunden folgen in den nächsten Tagen und Wochen an unterschiedlichen Orten im Landkreis.

Am Samstag, 14. Oktober, wird im Seniorenzentrum Mühlehof Steinen von 10 bis 17 Uhr eine Seniorenmesse stattfinden, ebenfalls – von 8 bis 12 Uhr – gibt es einen Info-Stand auf dem Marktplatz in Grenzach-Wyhlen. Am Mittwoch, 15. November, wird die Tagespflege auf dem Areal Conrad in Lörrach besichtigt, zudem gibt es Informationen zur Demenz-WG. Den Schlusspunkt setzt am Freitag, 17. November, von 19 bis 20 Uhr ein Vortrag von Sonja Traxel im Clemens-Saal unterhalb der katholischen Kirche in Kandern. Ihr Thema: „Das Gehirn - ein Wollknäuel und warum Demenz uns alle betrifft.“

Theater aus Stuttgart

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist das Dialog-Theater aus Stuttgart, das mit verschiedenen Darbietungen an sechs Orten gastiert. Mit Mitteln des Theaters wird dazu angeregt, sich auf die Welt der Menschen mit Demenz einzulassen und die Kommunikation mit ihnen zu verbessern.

Das komplette Programm mit allen Terminen und Informationen finden Interessierte unter https://www.netzwerk-demenz-loerrach.de/aktuelles.