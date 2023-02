Kreis Lörrach Neue Wege für den Glauben

Arbeitsgruppen werden gegründet

Der Startschuss für die Arbeitsgruppen fällt am Samstag, 11. März, bei einer Vollversammlung in Weil am Rhein. Alle Pfarrgemeinde- und Stiftungsräte der acht Seelsorgeeinheiten im Dekanat Wiesental sind dazu eingeladen.

Unter der Überschrift „Lagerfeuer“-Treffen soll Interessierten und Akteuren zudem die Möglichkeit gegeben werden, vierteljährlich einen offenen Austausch zu pflegen. Dieser wird dreimal jährlich per Videokonferenz und einmal als Präsenztreffen stattfinden. Die Termine für diese Treffen stehen fest: am 29. Juni als Präsenzveranstaltung im Wiesental sowie am 16. Oktober und 9. Januar per Videokonferenz.

Weitere Informationen auf der Homepage: www.ke2030.de