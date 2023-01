Kreis Lörrach Neuer Chefarzt für Abteilung der Kreiskliniken

An der Stelle in Lörrach, so der neue Chefarzt, habe ihn die Möglichkeit des Neuaufbaus eines kompletten medizinischen Fachbereichs in Kombination mit der Perspektive des Klinikneubaus besonders gereizt. „Ich freue mich richtig darauf, anzupacken – und außerdem ist das Dreiland eine tolle Gegend“, sagt der 49-jährige Mediziner. Besonders wichtig ist Krauss der direkte und gute Kontakt mit den niedergelassenen Ärzten und den Kollegen anderer Kliniken. „Für die gemeinsamen Patienten im engen Austausch schnell die individuell passende Lösung zu finden, das ist mein Ziel“, berichtet er.