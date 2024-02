Kreis Lörrach: Nöte von Kindern in den Fokus rücken

Die diesjährige Kisel-Aktion am Donnerstag, 22. Februar, richtet sich einerseits an Fachkräfte und andererseits an die interessierte Öffentlichkeit. Über Kinofilme wollen die Akteure einen Einblick in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen geben. Am Vormittag laden die Verantwortlichen alle Netzwerkpartner zur Filmvorstellung „Zoey“ ein. Der Film bietet laut Meißner einen ehrlichen und schonungslosen Einblick in die Lebenswelt betroffener Kinder. Die Veranstaltung startet um 10 Uhr. Der Vorstellung schließt sich ein fachlicher Austausch zum Thema Loyalitätskonflikte mit den Mitarbeitern des Kisel-Teams an. Über den gemeinsamen Austausch hinaus sollen Schritte der Kooperation besprochen werden.