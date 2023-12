Kreis Lörrach: Notbesetzung bearbeitet Reklamationen

Montag, 25. Dezember, auf Samstag, 23. Dezember; Dienstag, 26. Dezember, auf Mittwoch, 27. Dezember; Mittwoch, 27. Dezember, auf Donnerstag, 28. Dezember.; Donnerstag, 28. Dezember, auf Freitag, 29. Dezember; Freitag, 29. Dezember, auf Samstag, 30. Dezember. Außerdem bleiben folgende Anlagen wie folgt geschlossen:

Kreismülldeponie Scheinberg 25. bis 31. Dezember, 1. und 6. Januar; Kompostanlage Bühler: 25. Dezember bis 1. Januar und 6. Januar; Kompostanlage Lützelschwab vom 25. Dezember bis 6. Januar; Grünabfallannahmeplätze 25. und 26. Dezember, 1. und 6. Janauar; Grünabfallannahmeplatz Zell 25., 26. und 31. Dezember sowie 1., 2. und 6. Januar; Grünabfallannahmeplatz Weil am Rhein: 25. Dezember bis 6. Januar. Recyclinghöfe: 25. und 26. Dezember sowie 1., 2. und 6. Januar; Service-Center Abfallwirtschaft: 24. bis 31. Dezember sowie 1. und 6. Januar. Als Energiesparmaßnahmen des Landratsamts Lörrach bleiben das Landratsamt sowie alle Außenstellen geschlossen. Reklamationen von nicht geleerten Abfallgefäßen werden im Rahmen einer Notbesetzung bearbeitet. Reklamationen können über Tel. 07621/41 019 99 oder per E-Mail an abfallwirtschaft@loerrach-landkreis.de mitgeteilt werden. Die Öffnungszeiten finden sich online unter www.abfallwirtschaft-loerrach-landkreis.de/einrichtungen und in der Abfall-App.