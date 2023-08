Kreis Lörrach Öffentliche Diskussion über Architektur bereichert

In der Zeit konnten wesentliche Projekte und Initiativen des BDA zur Pflege der Baukultur initiiert und realisiert werden, so unter anderem im Jahr 2009 die Initiative zur Gründung eines professionellen Gestaltungsbeirats der Stadt Lörrach, oder in diesem Jahr die 2019 angeregte Gründung eines neuen, an einer Staatlichen Hochschule in Deutschland einzigartigen Dualen Studiengangs Architektur an der DHBW Lörrach.

Zur Baukultur beigetragen

Zahlreiche Aktivitäten wie Vortragsreihen „Gestaltungsbeiräte Lörrach zu Gast beim BDA“, Ausstellungen „BDA Hugo Häring Auszeichnung“ in der Sparkasse Lörrach oder zuletzt „Gefährdete Arten“ zur Zukunft des Rathaus Lörrach, haben die öffentliche Diskussion über Architektur bereichert, so auch sechs organisierte Verfahren zur „BDA Hugo Häring Auszeichnung“ am Hochrhein, der bedeutendsten Architekturauszeichnung auf regionaler Ebene, heißt es in der Mitteilung. Podiumsdiskussionen, Vorträge, Gremienteilnahmen in Deutschland und der Schweiz, oder Medienbeiträge, zum Beispiel die Serien „Wohnen“ und „Straen“ haben zur Baukultur der Region beigetragen.