Kreis Lörrach: Passgenaue Lösungen im Team finden

In einer feierlichen Veranstaltung hat Landrätin Marion Dammann dieser Tage 20 Mitarbeiter für ihren langjährigen Einsatz gewürdigt sie in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde sechs Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter für eine 25 Jahre Dienstzeit gedankt. 15 Mitarbeiter, darunter sieben Frauen und acht Männer, wurden für ihre herausragende Treue von 40 Jahren besonders gewürdigt, wie die Behörde jüngst mitteilte. Dammann hob in ihrer Ansprache das vorbildliche Engagement und die langjährige Dienstzeit der Mitarbeiter hervor. Sie betonte dabei die unermüdlichen Bemühungen im täglichen Einsatz zum Wohle des Landkreises. „Durch Ihre engagierte Arbeit haben Sie viel bewegt – im Dienste und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, haben Abläufe optimiert, Menschen geholfen und gemeinsam mit uns den Landkreis in seiner Vielfalt gestaltet. Besonders hervorzuheben ist Ihr Durchhaltevermögen, auch in anspruchsvollen Zeiten.“