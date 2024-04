Tobias Berberich, Chefarzt der Abteilung für Kinderchirurgie und Kinderurologie am St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach, war zu einem humanitären Hilfseinsatz in Somaliland. Im Auftrag des Hammer Forums, einer Hilfsorganisation, die sich seit 1991 um die medizinische Versorgung von Kindern in Krisengebieten kümmert, war der Mediziner in der Muhammed Aden Sheikh Kinderklinik in Hargeysa, der Hauptstadt von Somaliland, wie die Kliniken des Landkreises Lörrach mitteilen.