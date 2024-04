Kreis Lörrach: Pendelbus aus Steinen beschäftigt Kreisräte

Das letzte Wort über eine Ausschreibung der Leistung hat der neue Kreistag nach der Kommunalwahl. Die Verwaltung soll beauftragt werden, hierfür einen Beschluss unter Abwägung der wesentlichen Argumente vorzuschlagen. Vorgesehen ist der Betriebsstart im Frühjahr 2026, geplant ist ein 30-Minuten-Takt zwischen dem neuen Klinikum, das Ende 2025 seinen Pforten öffnen soll, und der Gemeinde Steinen. Bekanntlich plant die Stadt Lörrach, den Campus Zentralklinikum aus Richtung Brombach/Hauingen mit dem ÖPNV zu bedienen, solange der geplante S-Bahn-Haltepunkt für die S 6 und die S 5 nicht hergestellt ist. In Ergänzung hierzu ist der besagte Shuttle denkbar, um auch Fahrgäste der S-Bahn beziehungsweise des Busverkehrs im Wiesental zu transportieren. Insbesondere erscheine eine Vorbeifahrt am Campusgelände mit der S-Bahn weniger attraktiv, und der Stadtbusverkehr Lörrach soll taktmäßig auf die S-Bahn von Lörrach Hauptbahnhof kommend ausgerichtet werden, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Wegen der derzeitigen Haushaltssituation des Landkreises, der bislang nicht genau festzustellenden Fahrgastpotenzialen und der noch offenen Planungen der Stadt Lörrach soll aktuell lediglich die Durchführung einer Vorabbekanntmachung mit einem 30- Minuten-Takt beschlossen werden. Die Kosten für den Shuttle im Halbstundentakt belaufen sich auf 440 000 Euro pro Jahr. Zwar hat sich Lörrach dazu verpflichtet, das Zentralklinikum an das Stadtbusnetz anzuschließen, die Einbindung in das regionale Busnetz vom Wiesental kommend ist indes nicht zugesichert worden. Aus Sicht des Wiesentals sei eine Anbindung nachvollziehbar, verwies Gudrun Heute-Bluhm auf Mitarbeiter, Besucher und Patienten.