Kreis Lörrach Persönliche Kontakte knüpfen

Kreis Lörrach. Schnell zum Einkauf nach Deutschland oder für den Job in die Schweiz? Für Bürger am Hochrhein ist das Hin und Her so selbstverständlich wie problemlos. Doch ein Blick in andere Länder verdeutlicht, wie besonders unsere grenzüberschreitende Kooperation ist, heißt es in einer Mitteilung der Hochrheinkommission (HRK).