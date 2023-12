Kreis Lörrach: Personalmangel macht krank

Die meisten Ausfalltage gingen im ersten Halbjahr 2023 auf das Konto von drei Erkrankungsgruppen: An erster Stelle standen die Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Bronchitis. In dieser Gruppe stieg die Anzahl der Fehltage um 55 Prozent an, von 124 Tage je 100 Beschäftigte auf 193 Tage. Viele Fehltage verursachten auch Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems wie etwa Rückenschmerzen. Hier erhöhte sich der Arbeitsausfall um 52 Prozent. Aufgrund von psychischen Erkrankungen waren DAK-versicherte Beschäftigte im ersten Halbjahr ebenfalls häufig krankgeschrieben (113 Fehltage je 100 Beschäftigte). Das Plus betrug hier 17 Prozent. Deutlich rückläufig waren dagegen die Fehlzeiten durch Corona: Sie sanken um 67 Prozent.