Kreis Lörrach Pflegeberufe ins beste Licht rücken

In drei Arbeitsgruppen wurden Strategien erarbeitet, um Fachkräfte in der Pflege zu halten und zusätzliche zu gewinnen, der Entwicklung von Pflegebedürftigkeit soweit möglich zu begegnen und das Versorgungsangebot im Bereich der Pflege auch in den nächsten Jahrzehnten bedarfsgerecht sicherzustellen. Im nächsten Schritt sollen nun weitere Akteure für die Umsetzung der Vorhaben gewonnen, umsetzungsfähige Konzepte entwickelt und die Finanzierung geklärt werden.