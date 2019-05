Kreis Lörrach Pflegeheime unter Druck

Die Landespolitik hält trotz mancher Widerstände daran fest, dass es in Pflegeheimen vom 1. August an im Wesentlichen nur noch Einzelzimmer geben darf. Die entsprechende Übergangsfrist von zehn Jahren wurde in der Landesheimbauverordnung festgeschrieben, die zum 1. September 2009 in Kraft getreten war. Eine ermessenslenkende Richtlinie bei der Umsetzung wurde aber erst im Jahr 2014 veröffentlicht. „Viele Träger konnten zuvor nicht handeln“, verweist Wolfram Uhl vom Seniorenzentrum Mühlehof in Steinen auf langwierige Planungen selbst bei Neubauvorhaben. So seien Planungen mancher Träger über den Haufen geworfen worden, und noch schwieriger werde es, wenn im Bestand gebaut werde.

Aus für Heime