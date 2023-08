Kreis Lörrach Pflegenotstand spitzt sich weiter zu

Stefanie Britsche aus Lörrach hat über ihren Alltag als pflegende Angehörige berichtet: Sie pflegt ihren dementen Vater, der Pflegestufe fünf hat. Die 50-Jährige musste dafür ihren Beruf aufgeben. Zuvor hatte sie schon ihren Großvater und Mutter gepflegt und kümmert sich nun auch um die pflegebedürftige Nachbarin. Kurzzeitpflege für ihren Vater könne sie nicht in Anspruch nehmen, weil es zu wenige Plätze gebe, wie sie berichtete. Sie machte deutlich, dass das Pflegegeld erhöht werden und die Angehörigen-Pflege auch in der Rente anerkannt werden müsse.

Rolf Steinegger, Geschäftsführer Caritasverband Hochrhein, hat über das Pilotprojekt der Caritas am Hochrhein „passgenaue Unterstützung durch Zeitvergütung“ berichtet: Mit dem Ziel, die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen so lange wie möglich zu bewahren, werden im Gespräch mit dem Pflegebedürftigen, Angehörigen und dem Pflegedienst insbesondere drei grundlegende Fragen abgestimmt: Was kann selbst erledigt oder durch Angehörige unterstützt werden, und wofür braucht es den professionellen Pflegedienst?