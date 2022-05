Kreis Lörrach Poetisch, zart und sprachgewaltig

Gustave Fecht, 1768 geboren, war eine Freundin Hebels, die er im Pfarrhaus in Weil besuchte. Nachdem Hebel nach Karlsruhe gezogen war, wurde er zum Briefeschreiber. In der Korrespondenz mit Gustave vergegenwärtigte er sich seine Situation in Karlsruhe und wollte sie der Frau mitteilen, die er mochte. Er verarbeitete darin seine Situation schriftstellerisch.

Jösel fasziniert die Sprachfähigkeit Hebels, die mit Goethe, Klopstock und Tucholsky vergleichbar sei. „Die Briefe sind als Dialog angelegt, sensibel und genau, Erotik schimmert durch, zart und nicht zu weit gehend“, beschreibt er. CD-Titelgebend ist eine innige Hebel-Verabschiedung: „Leben Sie wohl, süße Jungfer Sauerampfer“.

Herangezogen hat der Hebel-Freund die frühen Briefe (1791-1799). Dazu nochmals ein Zitat von Wilhelm Altwegg: „Herz und Phantasie lassen jedes Ferne unmittelbare Nähe, Weil und Karlsruhe zugleich gegenwärtig werden. Ins erlebte Jetzt leuchtet das unvergessene Einst herein, und von ihm geht der Blick hinaus in ersehnte Zukunft.“ Die CD ist in der Buchhandlung Merkel in Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden, Buchhandlung Lindow in Weil, Regio-Buch Schopfheim, Buchhandlung Beidek in Müllheim und Alraune-Floristik in Lörrach erhältlich oder über martin-joesel@t-online.de