Kreis Lörrach: Politik soll Menschen mehr mitnehmen

Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz bemerkte eingangs, dass die Ausstellung im Dreiländermuseum zur 1848er-Revolution aktueller denn je sei. Den protestierenden Landwirten attestierte er berechtigte Anliegen, welche aber von AfD-Anhängern unterwandert würden. Daher sei es wichtig, dass die Politik die Menschen wieder mitnehme. „Wir müssen Lagerkämpfe vermeiden und zusammenstehen gegen Rechts. Sonst werden nach den Worten auch Taten folgen.“ Lutz lud deshalb zur Teilnahme an der Demonstration der Schöpflin-Stiftung am, 3. Februar Samstag am Brombacher Bahnhof ein. Kreistagsfraktionssprecher Klaus Eberhardt rief in Erinnerung, dass zwar die vergangene Europawahl katastrophal ausgegangen sei, die kommunalen Ergebnisse aber für das dortige Engagement belohnt wurden. „Wir müssen mit Persönlichkeiten punkten.“