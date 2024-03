Kreis Lörrach: Prellungen und Schlüsselbeinbrüche

Die Bergwacht Schwarzwald blickt auf die Wintersaison am Feldberg zurück: Nach einem außergewöhnlich einsatzreichen Saisonstart im Dezember waren die Bergretter am Feldberg insgesamt weniger als in den Vorjahren gefordert, geht aus einer Mitteilung hervor. Insgesamt 226 Einsätze hat Niklas Eckert, Leiter Bergrettung der Bergwacht-Ortsgruppe Todtnau, in seiner Einsatzstatistik stehen. So oft wurden die Bergretter, die auf den Bergrettungswachen Feldberg und Seebuck Dienst hatten, zwischen dem 2. Dezember und dem 7. März alarmiert.