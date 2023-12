Kreis Lörrach: Randzeiten werden gestärkt

Weil die Sperrung der Heldelinger Unterführung nach mehr als dreieinhalb Jahren wieder aufgehoben ist, kann im Stadtverkehr Weil am Rhein die Buslinie 12 in Haltingen von Freitag, 15. Dezember, an wieder über B 3 und Heldelinger Unterführung nach Haltingen West fahren. Die Haltestellen „Weinbergstraße“, „Markgräflerstraße/Bahnhof“ und „Zentrum“ werden dann wieder von der Linie 12 bedient, wie aus einer Pressemitteilung der SWEG hervorgeht. Bei DB Regio verkehrt morgens in der Hauptverkehrszeit ein zusätzliches Zugpaar zwischen Rheinfelden und Basel. Abfahrt in Basel um 6.07 beziehungsweise 6.51 Uhr, Rheinfelden ab 6.21 und 6.41 Uhr.

SBB Deutschland ergänzt auf der S-Bahn-Linie S 6 ihr Spätangebot am Wochenende (wir berichteten). In den Nächten auf Samstag und Sonntag verkehren Nachtzüge zwischen Basel und Lörrach – 1.15 Uhr und 2.10 Uhr ab Basel. In der Gegenrichtung verkehren die Züge um 1.37 Uhr und 5.02 (samstags) und 6.02 Uhr sonntags ab Lörrach Hauptbahnhof. Ein Zugpaar der S 5 (21.56 Uhr ab Lörrach) wird wegen geringer Nachfrage entfallen.