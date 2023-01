Kreis Lörrach Reformen sollen Bevölkerung entlasten

„Die Region leidet unter erheblichem Fachkräftemangel, und mit dem Bürgergeld setzen wir auf Qualifizierung und Förderung. Zusätzlich mit dem Chancenaufenthaltsrecht werden wir denen eine Chance geben, hier bleiben zu dürfen, die sich gut integriert haben. Damit schöpfen wir inländisches und ausländisches Fachkräftepotential aus“, erläutert der Abgeordnete.

Darüber hinaus greifen ebenso zahlreiche steuerliche Entlastungen mit Beginn des neuen Jahres. So verweist Mehmet Ali auf den Abbau der kalten Progression. „Wir gleichen die Inflation bei der Einkommensteuer umfassend aus.“ Außerdem sind die Rentenbeiträge ab 2023 steuerlich voll absetzbar. Mit einem höheren Grund-, Kinder und Ausbildungsfreibetrag sowie einem höheren Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende und steigende Steuerfreipauschalen für Homeoffice sowie bei Werbungskosten will die Regierung zudem in der Breite entlasten.

Anfang 2023 starten außerdem die beschlossenen Strom- und Gaspreisbremsen.