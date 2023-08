Kreis Lörrach Regierung muss in die Gänge kommen

Die Grenze sei löchrig wie ein Schweizer Käse, sprach Hagel von einem Dilemma im Bestreben, die Grenze zur Schweiz offenzuhalten, und gleichzeitig der Migrationsfrage sensibel nachzugehen. Für Hagel steht fest, dass Baden-Württemberg und seine Kommunen mit den aktuellen Flüchtlingszahlen an die Belastungsgrenze kommen. Alles weitere gefährde den sozialen Frieden, so der CDU-Chef im Landtag im Gespräch mit Landrätin Marion Dammann.

Keine Einreiseberechtigung

Diese machte deutlich, dass man für offene Grenzen zur Schweiz sei. Gleichzeitig kämen viele Asylsuchende über diesen Weg, ohne über eine Einreiseberechtigung zu verfügen. Zudem hätten in diesem Jahr schon mehr als 1000 unbegleitete minderjährige Ausländer den Landkreis angesteuert, die jener als Anlaufstelle zunächst schultere. Letztlich sei dies aber die Aufgabe des Bundes, sprach Dammann von einer großen Last für den Landkreis. Die Landrätin machte zudem deutlich, dass es im Landkreis keine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge geben werde. Hierzu fehle es schlicht an geeigneten Immobilien. Dass es immer schwieriger werde, die Asylsuchenden unterzubringen, ließ sie nicht unerwähnt: Kommunen schafften es nicht mehr, allen Flüchtlingen eine Anschlussunterbringung anzubieten, was zu sogenannten Fehlbelegern in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises führe. Für diese zahle der Bund keine Kostenerstattung, monierte Dammann. Kurzum: