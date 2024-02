Kreis Lörrach: Regionalexpress macht keinen Halt

Ermittlungen stehen am Anfang

Im Raum steht die Frage, ob vom Lokführer oder vom Zugpersonal ein „strafwürdiges Handeln“ begangen wurde, so eine Sprecherin der Bundespolizei in Weil am Rhein. Denkbar sei der Tatbestand der Nötigung oder gar der Freiheitsberaubung. Die Ermittlungen stünden am Anfang. Der Vorfall ereignete sich am 23. Februar: Der deutlich verspätete Zug soll die Haltepunkte Schliengen, Bad Bellingen und Efringen-Kirchen nicht fahrplangemäß angefahren haben, sondern einfach in den Bahnhöfen durchgefahren sein. Außerdem soll er durch den Katzenbergtunnel anstatt auf seiner regulären Strecke daran vorbei gerauscht sein.

DB Regio bestätigt den Vorfall

Die DB Regio bestätigte den Vorfall. Da aber ein Fahrgast sich nicht einfach nur bei der Bahn beschwerte, sondern auch die Polizei zu dem Vorfall einschaltete, sind nun Ermittlungen in Gang gekommen. Dabei wird es vor allem darum gehen, ob die Reisenden vom Zugpersonal über die geänderte Strecke und die ausfallenden Stationen auf dem Weg informiert wurden.