Kreis Lörrach Restmüll sorgt noch für Probleme

Der Restmüll gebe noch Probleme auf: Nur 20 Prozent landeten wieder in der Wertschöpfungskette, der Rest in der Entsorgung. Aufgrund der hohen Energienutzung in der Kehrichtverwertungsanlage Basel, in welcher der Abfall aus der grauen Tonne aus dem Landkreis Lörrach verwertet wird, bestehe immerhin eine energetische Nutzung, heißt es weiter. Vorrang vor der Verbrennung habe aber das Recycling und im Idealfall auch eine Wiederverwendung von Abfällen. Wichtig würden deshalb in Zukunft eine weitaus effizientere Wiederverwertung des angelieferten Materials und die Abfallvermeidung sein, für die auch bereits gesetzlich formulierte Ziele markiert seien. Bienroth sehe dafür eine zunehmende Bereitschaft in der Bevölkerung. Beispiele dafür seien Repaircafés, die Bücherschachteln oder Flohmärkte und Kleiderbörsen. Auch bei der Förderung solcher Maßnahmen zur Abfallvermeidung und -wiederverwendung sehe sich die Abfallwirtschaft zukünftig stärker beteiligt – möglichst gemeinsam mit den Organisationen, die bereits Beiträge zur Ressourcenschonung durch die Wiederverwendung nicht mehr benötigter Waren leisten.