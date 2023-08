Kreis Lörrach Rosinen rar am Ausbildungsmarkt

Berufe im Wandel

Die Berufe haben sich gewandelt. Neue Zeiten bringen neue Anforderungen und neue Aufgabenbereiche in traditionelle Gewerke ein. Die Ausbildungen werden um neue Inhalte ergänzt, doch viele Schulabgänger wissen das nicht. Auch ihre Eltern sind nicht über Veränderungen in den Berufsbranchen informiert. So kämpft beispielsweise das Handwerk gegen den Ruf der körperlich harten und schlecht bezahlten Arbeit.

Besonders betroffen von der drastischen Entwicklung der vergangenen Jahre sind vor allem kleine Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten. „Meist bewerben sich die wenigen vorhandenen Anwärter bei größeren, bekannten Unternehmen“, beklagt ein Sprecher der Handwerkskammer Südbaden auf Anfrage unserer Zeitung. Und: „Die kleinen Betriebe gehen dann leer aus.“

In zahlreichen Berufssparten fehlen Azubis, während immer mehr junge Menschen studieren und sich für Studiengänge entscheiden, denen es nicht an Absolventen mangelt. Doch tatsächlich gibt es auch im Dreiländereck weniger Bewerber für Ausbildungsplätze als freie Lehrstellen. So kommen im Schnitt auf 100 freie Ausbildungsplätze nur 55 Bewerber.

Handwerk ist krisensicher

Etwa 130 Berufe zählen zum Handwerk, dazu gehören auch Friseure und Optiker. Trotzdem gehört der Handwerksberuf nicht zur bevorzugten Ausbildung. „Das ist ein gesellschaftliches Thema. Dabei hat sich in der Corona-Krise gezeigt, dass das Handwerk ein krisensicherer Beruf ist“, unterstreicht Daniel P. Herkommer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Lörrach.

In Gesprächen mit Stellensuchenden fällt vor allem auf, dass manche Bewerber unsicher sind. „Das ist schade, gerade weil der Bewerbermarkt gut aufgestellt und die Angst unbegründet sein muss“, so ein Vertreter der IHK, der auch empfiehlt: Die Jugendlichen müssen sich trauen, sich zu bewerben. Und die Unternehmen sollten schnell auf eine Bewerbung reagieren, um die Verunsicherung gering zu halten.“

Der Fachkräftemangel betrifft Unternehmen und Branchen in allen Teilen des Landes. Ursachen sind der demografische Wandel, eine steigende Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften wie auch eine sinkende Zahl junger Menschen, die sich für bestimmte Berufe entscheiden.