Kreis Lörrach S-Bahn-Haltestellen im Visier

Im Jahr 2009 wurde im Rahmen eines nationalen Monitoringprojekts an einer Autobahnraststätte an der A 5 im Raum Weil am Rhein zum ersten Mal ein Eigelege entdeckt. Im Jahr 2017 konnten im Stadtgebiet Lörrach Tigermücken zum ersten Mal nachgewiesen werden. Die Entdeckung ging auf eine Bürgermeldung zurück.

2019 wurden dann – ebenfalls durch Bürgermeldungen – in Weil am Rhein erste Tigermückenfunde registriert, 2020 dann in Grenzach-Wyhlen. Dort konnte die Tigermückenpopulation nach derzeitigem Stand unter Kontrolle gebracht werden.