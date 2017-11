Kreis Lörrach Saubere und gesunde Umwelt für unsere Kinder

Kreis Lörrach (anl). Neben ihrem sozialen Auftrag liegt der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann eine saubere Umwelt und damit eine klimaschonende Mobilität am Herzen. Die zweite Auflage eines Aktionstags für sanfte Mobilität findet am Samstag, 4. November, von 11 bis 14 Uhr vor dem Lörracher Verlagshaus, Am Alten Markt 2, statt.

Gerade das diesjährige Hauptthema Kinderarmut ist auch Verpflichtung eine saubere und gesunde Umwelt für alle Kinder nicht aus den Augen zu verlieren.

„Ich nehme sehr gerne am Mobilitätstag der Oberbadischen teil, da die Förderung der Elektromobilität nicht erst seit den Diskussionen über die Stickoxidwerte der Diesel-Fahrzeuge in Städten ein aktuelles Thema ist“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Wir unterstützen den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in der Stadt und wollen so unseren Bürgerinnen und Bürgern Alternativen zum Fahrzeug mit Verbrennungsmotor bieten.“

Schwerpunkt des Aktionstags ist das Zukunftsthema Elektromobilität mit Elektroautos sowie E-Bikes.

Im Mittelpunkt steht dabei ein Toyota Yaris Hybrid Comfort im Wert von 20 500 Euro. Das Auto ist der Hauptpreis der Riesentombola der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“.

Spender an die Weihnachtshilfsaktion können bei der Tombola Preise im Gesamtwert von über 70 000 Euro – gestiftet überwiegend von der heimischen Wirtschaft – gewinnen.

Gespendet wurde der flotte Hauptpreis vom Autohaus Schultheiß. Oliver Schultheiß zählt mit seinen Autohäusern in Maulburg und Weil am Rhein seit vielen Jahren zu den treuen Unterstützern der Hilfsaktion unserer Zeitung.

Als weiterer Partner der Weihnachtshilfsaktion unserer Zeitung präsentiert sich das Lörracher Fachgeschäft Radsport Bieg. Inhaber Andreas Bieg spendet ein Bulls E-Bike im Wert von 2499 Euro. Das Modell „Lavida Damen Trapez grau matt“ verfügt über ein Antriebssystem von Alber mit einer Akku-Kapazität: von 615 Wattstunden, eine 24-Gang-Schaltung von Deore sowie Magura HS11 Hydraulikbremsen.