Kreis Lörrach Schmuck von Goldschmiede Kathrin Kumar als Preis

Die Goldschmiede Kathrin Kumar aus Weil am Rhein stiftet auch in diesem Jahr wieder attraktive Preise für die Riesentombola der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann (Die Oberbadische, Markgräfler Tagblatt, Weiler Zeitung). Zu gewinnen gibt es drei Schmuckstücke im Gesamtwert von 2500 Euro. Darunter sind Ohrhänger aus Gold mit Tahitizuchtperlen im Wert von 750 Euro, ein Collier aus Gold mit gravierter Tahitizuchtperle im Wert von 1350 Euro sowie ein Armband aus Silber mit Südseezuchtperle im Wert von 400 Euro. Foto: zVg