Kreis Lörrach Schnattinger in Leitungs-Trio für Masterstudium

Neben dem dualen Bachelorstudium bietet die Duale Hochschule am „Center for Advanced Studies“ (CAS) in Heilbronn auch zahlreiche duale Masterstudiengänge an. Einer der größten Studiengänge ist hierbei der Master of Science Wirtschaftsinformatik mit rund 160 Studierenden. Der Studiengang wird fortwährend um neue Trends und Aspekte aus Wirtschaft und Forschung ergänzt und lehrt direkt am Puls der Zeit. Neben Prof. Dr. Thomas Kessel von der DHBW Stuttgart und Prof. Dr.-Ing. Clemens Martin aus Mannheim ist Schnattinger seit 1. April der Dritte im Bunde der Wissenschaftlichen Leitung.

Darüber hinaus wurde Schnattinger auch in den Vorsitz der Unterkommission Wirtschaftsinformatik der DHBW gesamt gewählt.